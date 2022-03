Covid, Zaia: «Fatti 17.000 tamponi obbligatori ai profughi dell'Ucraina, il 2% sono positivi»

VENEZIA - Oggi alle 12 a Palazzo Balbi, il governatore del Veneto, Luca Zaia, a conclusione della seduta della Giunta Regionale, fa il punto sull'emergenza Ucraina e sulla situazione Covid-19 in Veneto alla vigilia del termine dello stato di emergenza (31 marzo ultimo giorno) e del conseguente allentamento di alcune restrizioni (ad esempio: per gli over 50 non sarà più richiesto il supergreen pass per poter lavorare, ma occorrerà sempre il green pass base, niente più obbligo di green pass sui mezzi di trasporto pubblico locale).

Profughi Ucraina

Per quanto riguarda la situazione dei profughi dall'Ucraina il governatore ha riferito che «ad oggi abbiamo fatto 17 mila tamponi obbligatori e il tasso di positività è poco sopra il 2%. Ne stiamo ospitando 11.000, 5.600 veneti hanno offerto posti letto privati, quasi 1.500 sono in strutture pubbliche, c'è un accordo con gli albergatori ma finora non è stato attivato».

«Su 17 mila transiti - ha aggiunto Zaia - poco più di 2.500 persone hanno chiesto la vaccinazione, l'80% per il Covid. Molti bimbi non sono vaccinati, ma a volte le mamme non lo chiedono perché la loro convinzione mentale è quella di tornare presto a casa, e continuare quel che si faceva in Ucraina. Io ho usato lo strumento dell'ordinanza dell'obbligo di tampone per avere subito un'idea di quanti sono, avere nomi e cognomi. Intanto è uno strumento di prevenzione, e nel momento in cui rilasciamo una tessera provvisoria per l'accesso ai servizi sanitari quantomeno abbiamo uno spaccato di quanti sono e dove sono, e credo - ha concluso - sia uno strumento di civiltà».