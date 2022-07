Veneto, positività in lieve calo sfiorano quota 8mila. Nelle ultime 24 ore 5 morti

VENEZIA - Sempre alto il numero di nuovi contagi da Covid in Veneto che tocca 7.959 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Un po' meno di ieri, quando erano stati 8.557, ma sempre un dato sostenuto. Nelle ultime 24 ore sono 5 le vittime, rispetto alle 3 di ieri.

Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale delle infezioni dall'inizio dell'epidemia sale a 1.867.336, quello dei decessi a 14.805. Prosegue l'aumento significativo degli attuali positivi, che ora sono 75.096 (+2.902). Quanto al numero delle ospedalizzazioni, i ricoverati in area medica sono 678 (+6), quelli in terapia intensiva salgono a 31 (+2).

I dati nelle province, report di oggi 1 luglio 2022

COVID, il report completo della Regione

I dati negli ospedali del Veneto

Totali regione Veneto

Nel Veneto il totale dei decessi in ospedali per acuti dall'inizio della pandemia è di 10.463, mentre i dimessi da ospedali per acuti sono arrivati a 35.115.

Le strutture territoriali

Rimane abbastanza stabile la situazione nelle strutture territoriali per i pazienti trasferiti : + 8 positivi e il totale arriva a 63, mentre sommando i numeri delle strutture ospedaliere e di quelle assistenziali sul territorio veneto i guariti delle ultime 24 ore sono 57, e il totale dei ricoverati (positivi + guariti) è di 120 pazienti.

VACCINI, il report della Regione

