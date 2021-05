Covid Veneto, 198 nuovi positivi e 7 morti nelle ultime 24 ore

VENEZIA - Sono 198 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano a 423.117 i casi dall'inizio della pandemia. Il dato emerge dal Bollettino regionale delle ore del 29 maggio 2021, che segnala 7 decessi, con il totale a 11.558 vittime. Scendono sotto quota 9.000 gli attuali positivi, che sono 8.761, 282 meno di ieri. I ricoveri in ospedale scendono sotto i 700, con 691 pazienti (-20) in totale, di cui 614 (-14) in area non critica e 77 (-6) in terapia intensiva.

Vaccinazioni: oltre 43.000 dosi ieri

Sono state 43.438 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri in Veneto, che portano il totale a 2.738.573, pari al 94,8% delle forniture giunte in regione. La popolazione che ha ricevuto almeno una dose è di 1.806.208 persone, il 37% dei residenti; hanno concluso il ciclo di vaccinazione 904.860 persone, pari al 18,5%.

Per fasce d'età, ad aver ricevuto almeno una dose:

per over 80 è stato il 97,9%;

per i 70-79 l'85,9%;

per i 60-69 il 77,1%;

per i 50-59 il 41,9%;

per i 40-49 il 15,8%.

I disabili con almeno una dose sono il 74,8%, i vulnerabili il 72,8%.