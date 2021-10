Covid Veneto, 349 positivi e 1 morto. Vaccinazioni: il 70,1% ha ricevuto le due dosi. Bollettino

Coronavirus Veneto, in discesa contagi e vittime nelle ultime 24 ore: 349 positivi (contro i 472 di giovedì) e 1 morto (rispetto ai due di ieri). Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 dell'1 ottobre.

Le persone attualmente positive sono 10.579, i decessi dall'inizio nell'epidemia salgono a 11.776 . I guariti sono 447.219.

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Padova (102) seguita da Verona (75) e Venezia (63).

Ricoverati in ospedale: 54 (+4) nelle terapie intensive, in calo, 250 (-9) nelle aree non critiche.

Vaccinazioni: oltre quota 70%

Ieri somministrate 17.589 dosi, di cui 8.610 prime dosi. Superata ieri quota 70% per quanto riguarda la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale: 3.399.986 persone pari al 70,1%. Con almeno una dose il 73,8%.

