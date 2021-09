Covid Veneto, 645 nuovi positivi e 5 morti. Quattro province oltre i 100 casi. Ricoveri giù Bolettino

Coronavirus Veneto, 645 nuovi positivi e 5 morti nelle ultime 24 ore. Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 del 4 settembre. In calo i ricoverati in ospedale, sia nelle aree non critiche (220, -5) che nelle terapie intensive (51, -3).

Le persone attualmente positive sono 12.966 , i decessi dall'inizio nell'epidemia salgono a 11.698 (+5) . I guariti sono 432.956.

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Verona (145), seguita da Padova (142), Treviso (122), Venezia (104), Vicenza (49), Belluno (17), Rovigo (10). Quindi 4 province hanno oltre 100 nuovi casi.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO del 4 settembre 2021--->LEGGI E SCARICA