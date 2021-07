Covid Veneto, 737 nuovi positivi e 7 morti nelle ultime 24 ore. Picco a Verona e Treviso Bollettino

C oronavirus Veneto, 737 nuovi positivi (rispetto ai 544 di ieri) e 7 morti nelle ultime 24 ore. Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 del 29 luglio.

Le persone attualmente positive sono 11.165 (+465), i decessi dall'inizio nell'epidemia salgono a 11.641 (+7) . I guariti sono 412.201.

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Verona (225), seguita da Treviso (175), Padova (103), Vicenza (92), Venezia (69), Rovigo (39), Belluno (17).

In calo i ricoverati in ospedale 175 di cui 147 in area non critica e 18 in terapia intensiva.

Vaccinazioni, il punto

Sono state 39.508 le dosi dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri in Veneto, per un totale che raggiunge 5.386.045, il 94,9% di quelle ricevute in regione. Lo riferisce il report della Regione. Le persone che hanno già completato il richiamo sono 2.517.480, pari al 51,9% della popolazione residente, mentre sono 2.959.516 (61%) quelle che hanno ricevuto almeno una dose.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO del 29 luglio--->LEGGI E SCARICA