Covid Veneto, 536 nuovi positivi e 2 morti. Effetto super green pass, scatto vaccinazioni: 5.213 prime dosi in un giorno Bollettino

Coronavirus Veneto, 536 nuovi positivi (+73 rispetto a venerdì 17) e 2 morti nelle ultime 24 ore. Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 del 18 settembre.

Le persone attualmente positive sono 12.211, i decessi dall'inizio nell'epidemia salgono a 11.738. I guariti sono 440.870.

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Venezia (130), seguita da Padova (115), Vicenza (100), Treviso (89), Verona (84), Belluno (18), Rovigo (16).

In leggero calo i ricoverati in ospedale nelle aree non critiche (263, -2), e quelli nelle terapie intensive che scendono a 56 (-1).

Vaccinazioni, il punto

Sono state somministrate ieri 18.142 dosi, di cui 5.213 prime dosi. Il totale dei residenti in Veneto completamente vaccinati sale a 3.293.662 (67,9%), con almeno una dose invece è il 72% della popolazione. In quest'ultimo scorcio di fine estate il ritmo giornaliero delle prime dosi si era attestato tra le 2.000 e le 3.310.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO del 18 settembre--->LEGGI E SCARICA