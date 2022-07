Covid Veneto, crollo del positivi nel week end: 1.951 nuovi casi e 7 morti

VENEZIA - Sono 1.951 i casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, numero che come ogni lunedì riflette il calo del tracciamento nella giornata festiva. Lo rileva il bollettino di Azienda Zero del 18 luglio 2022. Il totale dei contagi da inizio pandemia è a 2.006.642. Vi sono però altri 7 morti, con il totale a 14.932. Prosegue la diminuzione del numero degli attuali positivi, che sono 106.630, 342 in meno rispetto al giorno precedente. Salgono ancora negli ospedali i ricoveri in area non critica, che sono 961 (+11), mentre restano invariati (42) quelli in terapia intensiva. Il report sulle vaccinazioni oggi non è stato fornito da Azienda Zero.

