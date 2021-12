Covid Veneto, quasi 3.000 nuovi positivi e 9 morti. Balzo dei ricoveri in ospedale.Bollettino

Il Veneto segna oggi, 7 dicembre, un balzo preoccupante dei casi positivi al Covid: Sono 2.960 contro i 1.709 di ieri. Attualmente i postivi sono 40.648. I morti registrati sono nove. Questi sono i dati diffusi stamane nel bollettino della Regione Veneto. Il totale dei decessi raggiunge quota 12.014 dall'inizio della pandemia. Quello dei positivi ricoverati attualmente è pari a 106. Su 122mila tamponi l'incidenza è del 2,42%. In deciso aumento anche i ricoveri negli ospedali: sono 904 i ricoveri totali (+82) per Covid nelle ultime 24 ore. Di questi, nei reparti dell'area medica sono 772 (+72), mentre sono 133 in terapia intensiva (+10).

La provincia con il maggior numero di nuovi casi è Vicenza (665), seguita da Padova (625), Treviso (577), Verona (465), Venezia (452), Rovigo (75), Belluno (61).

Vaccinazioni, il punto

Sono salite a 8.037.874, grazie alle 47.463 inoculate nelle ultime ore, le dosi somministrate in Veneto, grazie soprattutto ai booster. Lo rende noto la Regione. Per 3.432.738 casi si tratta di prime dosi (+ 3.702) mentre i cicli completati sono 3.858.288 (+1.775). Le terze dosi toccano quota 746.848 (+41.986).