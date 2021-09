Covid Veneto, 428 positivi e 6 morti. Vaccinazioni boom: oltre 7.000 prime dosi. Bollettino

Covid Veneto, 428 nuovi positivi (contro i 445 di ieri e i 509 di mercoledì), ma il dato che balza agli occhi sono i 6 morti. Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 del 24 settembre.

Le persone attualmente positive sono 11.597, i decessi dall'inizio nell'epidemia salgono a 11.755. I guariti salgono a 443.899.

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Padova (106), seguita da Venezia (83) e Verona (80).

In calo i ricoverati in ospedale: sono 256 (-4) in area non critica e 55 (-2) in terapia intensiva.

Vaccinazioni

Somministrate ieri 16.394 dosi di cui 7.207 prime dose. Così ad aver completato il ciclo vaccinale (2 dosi) sono ora 3. 348.039 (69% della popolazione residente), con almeno una dose 3.531.222 (72,8%).

