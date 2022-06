Covid Veneto, impennata di nuovi casi, oltre 2.000 e tre morti. Bollettino

VENEZIA - Balzo in avanti dei nuovi contagi da Covid-19 in Veneto, con 2.046 casi in più nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.759.512. Il bollettino regionale di oggi 4 giugno segnala 3 decessi, con il totale a 14.709. Scendono invece i dati sugli attuali positivi, che sono 26.293, 610 in meno rispetto al giorno prima. Stabile la situazione clinica, con 486 ricoveri in area non critica (-7) e 26 (-1) in terapia intensiva. La campagna vaccinale ha fatto segnare ieri 966 somministrazioni, che come di consueto per la maggioranza (879) sono terze dosi.

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Treviso (446), seguita da Padova (408) e Venezia (353).

Il confronto con il 2021

Il 4 giugno 2021 i nuovi positivi in Veneto erano 121 (5 i morti); il 3 giugno 175 (4 morti); il 2 giugno 146 (2 morti).

