Covid Veneto, Omicron si sta spegnendo, 2.145 nuovi postivi e nove morti. Bollettino

Emergenza Covid, anche in Veneto l'ondata della variante Omicron è in fase di netta regressione: 2.145 nuovi positivi e nove morti secondo il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 di oggi 14 febbraio 2022. Il numero sconta il consueto "calo" domenicale, ma è comunque inferiore al dato di lunedì scorso (2.858).

Le persone attualmente positive sono in totale 105.436, i decessi dall'inizio nell'epidemia salgono a 13.569 (+9). I guariti salgono a 1150470

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Verona (+396) seguita da Padova (386), Venezia (379).

Nelle strutture ospedaliere si registra una diminuzione (-12) nei ricoveri in area medica, con 1.414 pazienti (di cui 437 guariti), mentre nelle terapie intensive (131) la situazione è invariata.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO del 14 febbraio--->LEGGI E SCARICA

Vaccinazioni, il punto

Sono state 8.863 le somministrazioni di vaccino anti-Covid effettuate ieri in Veneto. Di esse, segnala il bollettino regionale, 5.853 sono le dosi booster, 2.509 i richiami e 501 le prime dosi. È stato utilizzato il 98,9% delle forniture. La copertura vaccinale completa, con il richiamo, è all'87,8% della popolazione 'over 12', mentre l'89,1% ha almeno una dose; ad aver ricevuto la terza dose è il 67,9%. Per la fascia pediatrica 5-11 anni il 32,6% ha ricevuto una dose, mentre il 27,1% ha fatto il richiamo.