Covid Veneto, nuova impennata dei contagi: 4.419 e 1 morto. Boom a Treviso. Bollettino

Ancora un balzo della curva dei contagi da Covid-19 in Veneto, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 4.419 nuovi positivi, che portano il totale a 1.791.837. Il bollettino regionale di Azienda Zero di oggi, 18 giugno, segnala 1 decesso, con 14.750 vittime da inizio pandemia. Per l'aumento dei casi aumentano anche i positivi in isolamento, che sono 38.133 (+2.306). Scendono comunque i dati ospedalieri, con 472 ricoveri in area medica, invariati, e 27 (-2) in terapia intensiva. Per la campagna vaccinale, ieri sono state effettuate 2.076 somministrazioni, in maggior parte (1.954) terze dosi.

I dati per provincia

Boom di contagi a Treviso - 1.421 - la provincia che ne registra il numero più alto. Quindi Venezia (810), Verona (628), Padova (615), Vicenza (544), Belluno (154), Rovigo (128).

Leggi e scarica --->il bollettino di oggi 18 giugno