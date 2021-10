Covid Veneto: 264 nuovi casi e nessun morto. Per la prima volta zero contagi a Treviso Rallentano i vaccini

Coronavirus in Veneto: Padova la provincia con più contagi nella 24 ore raggiunge quota 102, Treviso la più "virtuosa" che non registra nessun nuovo caso. Questo il bilancio del bollettino diffuso dalla Regione Veneto aggiornato alle 8 di questa mattina, domenica 3 ottobre. I nuovi contagi in 24 ore in tutto il territorio regionale sono 264 (-87), mentre le persone attualmente positive e in isolamento sono 10346. Nessun decesso in quest'arco di tempo, quindi le vittime si fermano a 11778. Negli ospedali le persone ricoverate in area non critica sono 217 (-4), mentre in terapia intensiva sono 52 (-1).

APPROFONDIMENTI 1 OTTOBRE 2021 Covid Veneto, 349 positivi e 1 morto. Vaccinazioni: il 70,1% ha... 28 SETTEMBRE 2021 Covid Veneto, tornano a crescere i positivi (376), 10 morti in 24... 18 SETTEMBRE Covid Veneto, 536 nuovi positivi e 2 morti. Effetto super green pass,... 17 SETTEMBRE Covid Veneto, 463 nuovi positivi (in calo) e 4 morti. Padova verso i...

BOLLETTINO CON I CONTAGI IN VENETO--- LEGGI E SCARICA

VACCINI

Sono state solo 11.740 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri in Veneto, delle quali 1.775 addizionali/booster per i soggetti fragili. Un numero, quello delle inoculazioni, destinato fisiologicamente ad abbassarsi con il raggiungimento di quote sempre maggiori di popolazione. Ora tra popolazione residente con almeno una dose e le prenotazioni già fatte la copertura è al 74,5%, ovvero 3.615.360 persone. Sono invece 12.058 coloro che hanno avuto la cosiddetta terza dose.

REPORT VACCINI IN VENETO --- LEGGI E SCARICA