Covid in Veneto: 342 nuovi contagi e 2 morti in 24 ore. Lieve aumento nei ricoveri Il bollettino

Covid in Veneto: i dati di oggi, 12 ottobre 2021, nel bollettino della Regione con i numeri aggiornati alle 8 di questa mattina. I nuovi contagiati nell'arco di 24 ore sono 342 mentre i morti sono 2. Le persone attualmente contagiate e in isolamento sono 9.231, mentre le vittime da inizio pandemia salgono a 11.796. I pazienti ricoverati nel reparto non critico sono 203 (+5) e i malati in terapia intensiva 38 (+2).

