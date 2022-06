Covid Veneto, contagi sempre alti: 5.663 nuovi positivi e 4 morti. Venezia, Padova, Treviso oltre quota 1.000

VENEZIA - Prosegue la crescita della curva dei contagi da Covid-19 in Veneto, dove oggi, 22 giugno, si registrano 5.663 nuovi casi, per un totale di 1.808.204 da inizio pandemia. Il bollettino regionale segna 4 decessi, con il totale a 14.767. Numeri in aumento per gli attuali positivi, che sono 46.283, +3.335 rispetto alle 24 ore precedenti. Sostanzialmente stabile invece il dato ospedaliero, con 502 ricoveri (-10) in area non critica e 22 (-2) in terapia intensiva. La campagna vaccinale fa segnare 792 somministrazioni nella giornata di ieri, in preponderanza (754) terze dosi (otto le prime dosi).

APPROFONDIMENTI 21 GIUGNO 2022 Zaia: «L'infezione Covid è tornata ad essere... 21 GIUGNO Covid Veneto, il bollettino di oggi, martedì 21 giugno 2022.... I DATI Covid in Italia, il bollettino di martedì 21 giugno 2022:... COVID-19 Palù (Aifa): «Vaccini, Omicron 5 può sfuggire... COVID Omicron 5, i sintomi: affaticamento, tosse e febbre (ma non è... SALUTE Covid, ecco il dispositivo che uccide il virus nell'aria (con le... LA PANDEMIA Covid, corre il contagio della nuova variante Omicron Ba5: Padova ha... BOLLETTINO Covid, ripartono i contagi nel trevigiano: duemila casi in due... LITE TRA VIROLOGI Omicron 5, Bassetti contro Pregliasco: «Non so come fa a fare... COVID-19 Israele e Omicron, oltre 10.000 casi in un giorno: mai così...

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Venezia (1138), seguita da Padova (1130) e Treviso (1107).

Leggi e scarica--->Il bollettino del 22 giugno 2022