Covid in Veneto: 253 nuovi casi, ma diminuiscono i positivi in isolamento

Coronavirus in Veneto, i dati aggiornati nel bollettino della Ragione di oggi domenica 17 ottobre. Sono 253 i nuovi contagi Covid scoperti con i tamponi nelle ultime 24 ore in Veneto. Un leggero calo, che si osserva però quasi sempre nel fine settimana. Nessun nuovo decesso. Gli infetti da inizio dell'epidemia salgono a 474.689, le vittime sono ferme a 11.800. Scende il numero dei positivi in isolamento domiciliare, 8.978 (-74). I ricoverati nelle aree mediche sono 179 (-4), quelli nelle terapie intensive 36 (+1).

BOLLETTINO DEI CONTAGI IN VENETO ---LEGGI E SCARICA

REPORT VACCINAZIONI IN VENETO---LEGGI E SCARICA