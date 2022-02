Covid in Veneto, altri 10mila nuovi positivi e 37 vittime, il totale dei guariti supera quota un milione Il bollettino

Covid in Veneto, rallenta ancora la curva dei nuovi positivi con 10.012 nuovi casi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.213.740. Ancora alto, però il numero di vittime, ieri 37, con il totale a 13.347. Nettamente in discesa, secondo il bollettino regionale, tutti gli indicatori sanitari: gli attuali positivi sono infatti 182.117, ovvero 10.058 in meno rispetto al giorno precedente; negli ospedali scende l'occupazione dei letti sia in area medica (1.703, -57) che in terapia intensiva (156, quindi -2).

Anche i guariti crescono e superano la quota simbolo di un milione per 18.276 unità.

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Padova (unica sopra i duemila) poi Treviso, Verona, Vicenza, Venezia, Belluno e Rovigo.

Vaccinazioni, il punto

Sono state 24.807 le somministrazioni di vaccino anti-Covid effettuate nella giornata di ieri in Veneto, come di consueto spinte dalle terze dosi (18.796). A sottoporsi alla prima dose ieri sono state 1.273 persone. Il totale delle iniezioni da inizio campagna vaccinale è di 10.518.334, con l'utilizzo del 92,1% delle forniture. Ad aver ricevuto almeno una dose sono 3.983.167 residenti, pari all'88,9% della popolazione 'over 12', dato che sale all'89% se si considera anche la prenotazione della seconda.

Ad aver effettivamente completato il ciclo primario con il richiamo è stato l'87,3%, mentre soltanto il 65,3% della fascia over 12 ha ricevuto la dose booster. Nella fascia d'età pediatrica 5-11 anni il 31m5% ha ricevuto una dose e il 22,2% anche il richiamo.

