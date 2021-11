Covid in Veneto, altri 1931 nuovi positivi e 4 vittime nelle 24 ore. Crescono i ricoveri (+19) stabili le terapie intensive Il bollettino

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , mercoledì 24 novembre 2021. Sono 1.931 i nuovi contagi da SarsCov2 registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 505.234. Vi sono anche 4 vittime, con il totale a 11.922. L'incidenza dei casi su 90.592 test effettuati (23.285 molecolari e 67.307 rapidi) è del 2,1%.

Gli attuali positivi sono 23.825, 1.173 in più rispetto a ieri. Sul fronte clinico, i numeri crescono con 431 ricoveri in area non critica (+19) e 78 (+1) in terapia intensiva.

Contagi nelle province del Veneto

Il numero maggiore di casi si è avuto a Padova con 410 nuovi positivi, poi Treviso con 394 casi, seguita da Vicenza con 336 e Venezia con 387. A Verona invece sono stati 249 i nuovi contagi, 82 a Rovigo e 61 a Belluno.

Ricoveri negli ospedali veneti

Sono 431 (+19) i pazienti ricoverati in area non critica, mentre sono 78 (+1) quelli in terapia intensiva negli ospedali veneti.

Vaccini: quanti ne sono stati fatti?

Torna a correre la campagna vaccinale in Veneto, grazie all'effetto terza dose: ieri sono state somministrate 20.110 dosi, di cui 15.127 erano terze dosi. L'utilizzo delle forniture è al 92%. Ad aver completato il ciclo di due dosi sono stati 3.632.399 residenti, pari all'83% della popolazione vaccinabile; le terze dosi sono al 7% dei vaccinabili, pari a 305.655 residenti.

Padova, il primario di terapia intensiva: «Da due anni in trincea, siamo al limite»

IL BOLLETTINO DI OGGI - SCARICA IL PDF

