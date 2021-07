Covid Veneto, 507 nuovi positivi e nessuna vittima. Vaccianto quasi il 50%. Bollettino

Covid Veneto, 507 nuovi positivi e zero morti nelle ultime 24 ore. Lo registra il bollettino di Azienda Zero del luglio. Sabato i contagiati erano stati 536 e due le vittime. Le persone attulamente positive sono 9727 (-362 rispetto a sabato). I ricoverati sono 180 (-) di cui 76 positivi, tra questi 15 sono in terapia intensiva.

APPROFONDIMENTI 24 LUGLIO Covid Veneto, il bollettino di oggi: 576 nuovi contagi, si torna a... L'AGGIORNAMENTO Covid in Fvg, tornano due pazienti gravi in Rianimazione. Riccardi:...

I decessi dall'inizio della pandemia (febbraio 2020) restano 11.631. I guariti salgono a 411058 (+145).

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Verona (163), seguita da Treviso (93), Padova (84), Venezia (70), Vicenza (69), Belluno (12), Rovigo (10).

Vaccinazioni: il punto

Ieri sono state somministrate 41.336 dosi di cui 12.407 prime dosi. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale (entrambe le dosi) è di 2.406.708 pari al 49,6% dei residenti. Ad aver ricevuto una dose è invece il 59,9% della popolazione.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO--->LEGGI E SCARICA