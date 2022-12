Covid Veneto, risalgono i contagi: 3.044 nuovi positivi, 5 morti

VENEZIA - Covid, tornano a salire i nuovi contagi in Veneto: ieri erano 3.044 (+53) con 5 vittime. Il bollettino della Regione di oggi, 31 dicembre, si aggiorna così a 2.645.561 casi per quanto riguarda il totale dei contagi dall'inizio della pandemia, e salgono a 16.322 i decessi. Risale significativamente il numero degli attuali positivi, 50.803 (+632). La situazione clinica mostra una lieve flessione con 1.582 (-7) pazienti in area non critica, al contrario cresce a 69 (+4) la presenza in terapia intensiva.