Covid Veneto, 229 nuovi positivi e nessun morto. Vaccinati completi al 68,2% Bollettino

VENEZIA - Il bollettino Covid del Veneto segnala oggi, 20 settembre, 229 nuovi positivi e nessun morto. Il totale degli infetti raggiunge quota 465.412, quello dei deceduti 11.739, resta invarato. Secondo il bollettino della Regione Veneto nelle ultime 24 ore si registra un aumento di 5 unità per i ricoveri in area non critica per un totale di 268 pazienti, mentre in terapia intensiva è stata ricoverata una persona (59 il totale).

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Padova (72), seguita da Venezia (52) e Treviso (41).

Vaccinazioni

Sono 3.308.512 i residenti in Veneto ad aver completato le due dosi di vaccino anti-Covid, pari al 68,2%. Lo riporta il bollettino regionale che rileva come almeno una dose è stata inoculata a 3.503.643 persone (72,2%). Ieri sono state somministrate 8.232 dosi (di cui 2.910 prime dosi) che portano il totale delle iniezioni a 6.694.569. Le forniture utilizzate sono l'89,6% dei vaccini giunti in regione.

