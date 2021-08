Covid Veneto, 422 nuovi positivi, 3 morti. Crescono i ricoveri, 23 in più. Bollettino

Coronavirus Veneto, i nuovi positivi risalgono a quota 422 (contro i 291 di lunedì e i 509 di domenica) e tre sono i morti secondo il bollettino di Azienda Zero del 17 agosto. Nessuna provincia va oltre i cento nuovi casi, Padova, è quella che ne conta di più (91), quindi Verona (80) e Treviso-Venezia, entrambe con 70.

Le persone attualmente positive sono 12.965 (-451), i decessi dall'inizio nell'epidemia salgono a 11.657 (+3). I guariti salgono a 421.892.

Ricoverati in ospedale 244 (+23), di cui 38 (+3) in terapia intensiva. 38 (+3) in terapia intensiva. Il 75% dei ricoverati risulta non essere vaccinato.

Vaccinazioni, il punto

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono state somministrate 19.714 dosi di vaccini. Lo rende noto il rapporto della Regione, che ricorda come sono state utilizzate il 97,2% delle dosi a disposizione. La popolazione residente che ha completato il ciclo vaccinale ammonta a 2.814.452 persone, pari al 58%; quelle che hanno ricevuto la prima dose sono 3.255.313 pari al 67,1%.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO del 17 agosto--->LEGGI E SCARICA