Covid Veneto, 420 nuovi positivi (Padova oltre i 100), nessun morto, scendono i dati ospedalieri. Bollettino

VENEZIA Si attenua la curva dei nuovi contagi da Coronavirus in Veneto, con 420 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore che portano il totale a 449.463, e nessun decesso, con il totale delle vittime fermo a 11.666. Il Bollettino della regione segnala una diminuzione anche nei positivi attualmente in cura, che sono 12.663 (-31), e nei ricoverati nei reparti non critici, che sono 217 (-9). Crescono invece di 3 pazienti i reparti di terapia intensiva, in totale 52. La provincia con il numero più alto di nuovi positivi è Padova (106), seguita da Vicenza (83), Treviso (63).

Leggi e scarica-->IL BOLLETTINO DEL 22 AGOSTO

Vaccinazioni, il punto oggi

Il 58,8% della popolazione residente in Veneto, pari a 2.852.531 persone, ha completato il ciclo vaccinale anti-Covid, mentre il 68,2% (3.310.503 residenti) ha ricevuto almeno una dose. Lo riporta il bollettino regionale. Ieri 2q agosto sono state somministrate 12.126 dosi (6.063.272 in totale), pari al 93,2% delle forniture giunte finora.