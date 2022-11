Covid in Veneto, balzo dei contagi: 5.187 in 24 ore e 25 vittime, Padova la peggiore Il bollettino

Nuovo balzo dei contagi Covid è stato registrato nelle ultime 24 ore in Veneto, con 5.187 casi (ieri erano stati molti meno,1.099), ai quali si aggiungono 25 vittime. Lo segnala il bollettino della Regione. I numeri totali dall'inizio della pandemia salgono a 2.431.724 per quanto riguarda le infezioni, e a 15.747 per i decessi.

Scende di poco il dato dei soggetti attualmente positivi, 49.916 (- 740). L'andamento dei ricoveri segnala una diminuzione per i malati Covid in area medica, 1.056 (-10), e un piccolo aumento per quelli in terapia intensiva, 42 (+2).

Alto Adige

I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 364 nuovi casi positivi al Covid-19. Di questi, 7 sono stati rilevati sulla base di 220 tamponi pcr e 357 sulla base di 2.030 test antigenici. Ô stabile l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti, ora a 282 (1 in più rispetto ad ieri), mentre aumenta il numero degli attualmente positivi in isolamento che sono 2.353 (206 in più). I guariti sono 158 per un totale di 278.507.