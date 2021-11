Consigliera Svp promuove l'obbligo vaccinale: minacciata di morte sui social Foto

BOLZANO - «Obbligo vaccinale? Prima ti uccido!» È il messaggio in lingua tedesca ricevuto dalla consigliera Svp Jasmin Ladurner, dopo aver chiesto ieri pubblicamente un dibattito sull'obbligo di somministrazione del vaccino anti-Covid. La esponente della Svp pubblica sui social lo screenshot del messaggio minaccioso e annuncia querela.

«Ora basta! La libertà di opinione è molto preziosa, ma questo non c'entra nulla e va ben oltre. Odio nella rete non deve avere spazio nella nostra società e non può essere tollerato», scrive Ladurner.