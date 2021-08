VENEZIA - Le statistiche confermano: in Veneto in terapia intensiva finiscono quasi esclusivamente i non vaccinati. E non sono solo vecchi. «In questi giorni abbiamo anche dei trentenni», dice il dottor Paolo Rosi, responsabile regionale delle rianimazioni del Veneto. Che fornisce un dato che dovrebbe far riflettere i no vax e i recalcitranti al siero: «Dal 1° luglio ad oggi in Veneto abbiamo avuto 35 pazienti ricoverati nelle terapie...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati