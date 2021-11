Slovenia in emergenza, un test su due è positivo: ricoveri oltre quota mille

LUBIANA - Situazione epidemiologica sempre molto critica in Slovenia, dove nelle ultime 24 ore sono stati confermati 3.763 nuovi contagi da Coronavirus su 7.643 tamponi molecolari effettuati, con un tasso di positività del 49,2%, quasi la metà del totale dei test. Il numero dei casi attualmente positivi sale a 45.434.

Secondo i dati resi noti dall'Istituto nazionale per la salute pubblica (NIJZ), ci sono oltre mille pazienti in cura negli ospedali (1008), dei quali 229 in terapia intensiva, numeri mai raggiunti prima dall'inizio della pandemia. La media mobile su 7 giorni del numero di casi confermati è 3.284, ovvero 60 in più rispetto al giorno precedente, mentre la media mobile su quattordici giorni del numero di contagi confermati per 100.000 abitanti è di 2.154, 124 in più rispetto al giorno prima. La costante crescita dei contagi aumenta inevitabilmente la pressione sulle strutture ospedaliere.

Lunedì il Policlinico universitario di Lubiana (UKC) ha aperto un reparto aggiuntivo per malati covid, mentre il personale medico-sanitario è stato dirottato sulla cura dei pazienti positivi a spese dei programmi di cura ordinari. Per far fronte alla carenza di personale medico qualificato per gestire questa ondata di ricoveri, studenti di infermieristica e medicina, volontari della Croce Rossa e squadre mediche delle Forze armate slovene sono già operative sia nei centri clinici universitari di Lubiana e Maribor, che negli ospedali di Celje e Novo Mesto.