Ritorno a scuola e Coronavirus, ecco le linee guida della Regione Veneto per l'anno scolastico 2020-2021. Cosa fare se un bambino presenta sintomi in classe? Come gestire l'emergenza? E come funziona la riammissione nell'istituto, a chi dobbiamo rivolgerci? La Regione divulga oggi un documento all'interno del quale sono spiegati tutti i procedimenti da mettere in atto in caso di contagio o sintomatologia in alunni e operatori, per gestire eventuali focolai nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia.

Il documento ha lo scopo di fornire un primo supporto operativo, che verra successivamente aggiornato ed integrato alla luce dei dati e delle evidenze scientifiche, per la gestione dei casi di bambini con segni/sintomi sospetti per COVID-19 e per la preparazione, l monitoraggio e la risposta a potenziali focolai.

Referente Covid-19

In considerazione dell'importanza di una comunicazione tempestiva ed efficace tra Dipartimenti di Prevenzione e Sistema Educativo, è necessario che ogni Dipartimento di Prevenzione provveda ad identificare al suo interno le figure professionali — Referenti COVID-19 per la Scuola del Dipartimento di Prevenzione — che, in collegamento funzionale con i medici curanti di bambini, studenti e operatori, supportino la scuola per le attivita di questo protocollo e che facciano da riferimento per un contatto diretto con it Dirigente Scolastico o un suo incaricato (Referente Scolastico per COVID19). Tali referenti del Dipartimento di Prevenzione devono essere in numero adeguato (e comunque non meno di due) in base alle attivita da svolgere, per fornire la presenza costante di un punto di contatto con le scuole e i servizi educativi del territorio.

Covid, contagio a scuola, cosa succede?

Il bambino o l'operatore che presenta sintomatologia sospetta per COVID-19 dovra rimanere a casa e, se i sintomi compaiono durante la frequenza del servizio, dovra essere allontanato dalla classe e fatto permanere in altro ambiente dedicato, dotato di con mascherina chirurgica fino all'arrivo dei genitori (nel caso di un alunno). Il soggetto sintomatico dovra rivolgersi al medico curante per essere preso in carico dal personale sanitario per la valutazione clinica e l'eventuale prescrizione di test diagnostico.

Riammissione a scuola: come fare?

Per la riammissione a scuola o al servizio si procede in questo modo: Se il test è positivo - Per i casi di COVLD-19 confermati con esito positivo del tampone rino-faringeo, si attende la guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione attraverso l'effettuazione di due tamponi risultati negativi, a distanza di 24 ore l'uno dall'altro, con attestazione rilasciata da pediatra di libera professione o medico di medicina generale. Se il test è negativo - Per i casi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone rino-faringeo, si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico curante (pediatra di libera professione o medico di medicina generale); il curante, per il rientro a scuola dell'alunno, redige un'attestazione di conclusione del percorso diagnostico- terapeutico raccomandato Se il bambino è malato ma non ha sintomi COVID - Per i casi in cui it bambino sia assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19, per la riammissione a scuola il genitore presenta una specifica autodichiarazione.

