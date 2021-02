Il Gazzettino di oggi

Cara lettrice, caro lettore,

grazie per aver scelto Il Gazzettino. Oggi parliamo di sci. Anzi di impianti sciistici che, nelle regioni gialle come il Veneto, dal 15 febbraio potranno riaprire, seppur con restrizioni e rispetto delle regole di distanziamento. Lo hanno deciso gli esperti del Comitato scientifico. L'Europa invece ha preso un'altra decisione, meno positiva: ha rimesso il Friuli Venezia Giulia insieme alla provincia di Bolzano in zona "rosso-scura", quella ha più elevato rischio. Al Covid è dedicata anche un'inchiesta: abbiamo cercato di capire e farvi capire, interrogando gli esperti, le ragioni del crollo verticale di contagi e ricoveri in Veneto.

Dal virus alla politica: per raccontarvi il primo giorno di consultazioni del premier incaricato Mario Draghi e le mosse dei partiti tra aperture e veti. Un percorso che proseguirà nei prossimi giorni con una novità: i tre partiti di centrodestra incontreranno separatamente Draghi, segno delle divisioni esistenti tra Lega, Fdi e Fi.

Infine una notizia di cronaca: quella del patteggiamento del comandante e dei membri dell'equipaggio della nave da crociera Msc Opera, protagonista di un clamoroso scontro nel canale della Giudecca a Venezia con una imbarcazione turistica.

