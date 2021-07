VENEZIA Questa settimana i contagi sono circolati in Veneto al ritmo di mezzo migliaio al giorno. Gli ultimi 576 sono stati registrati ieri, quando però la Regione ha diffuso una buona notizia: i ricoveri sono meno numerosi di quello che sembrava. Tutta colpa di un baco informatico, ha fatto sapere Palazzo Balbi, secondo cui da almeno un mese il numero dei degenti in area non critica risultava gonfiato a causa di un errore nel caricamento dei...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati