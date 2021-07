Pandemia in calo ma la variante Delta preoccupa. Ricciardi e Crisanti: «Il virus non è affatto sparito»

VENEZIA - Dati in calo ma all'orizzonte il pericolo di una recrudescenza della variante Delta, visti i piccoli focolai in atto. È la fotografia settimanale della pandemia in Veneto. Anche oggi i numeri invitano ad un cauto ottimismo, soprattutto in relazione alle dimissioni ospedaliere: sono 57 i nuovi casi di contagio Covid registrati nelle ultime 24 ore, mentre il numero dei decessi aumenta di 2 unità. ll totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 425.535, quello delle vittime a 11.618. Sono complessivamente 245 i posti letto occupati da malati Covid (-2), con le terapie intensive che calano a 15 pazienti e (-2).

L'attenzione resta alta soprattutto per gli sviluppi della variante Delta. «La preoccupazione è assolutamente legittima, perché in Gran Bretagna in meno di un mese questa variante è diventata dominante, ha scalzato quella precedente proprio perché è contagiosissima» dice Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute per l'emergenza sanitaria, parlando a margine del convegno inaugurale di Innovabiomed, a Veronafiere. Ancor più severo il giudizio del professor Andrea Crisanti, per il quale «rispetto alla variante Delta bisogna confinare le aree dove questa si manifesta. In generale, evitare i contatti e fare tracciamento massivo. Al contrario di quello che dice Draghi, il virus c'è ancora, non è affatto sparito». Inviti alla cautela accolti dalla Regione, come nel caso dell'ambulatorio mobile della Ulss 3 Serenissima allestito a Isola Verde nell'area adiacente alla struttura in cui sono state registrate alcune positività alla variante. Il camper attrezzato è a disposizione, ad accesso libero e gratuito, di chiunque intenda verificare il proprio stato di salute sottoponendosi al test di terza generazione.