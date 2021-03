È veneto il componente più giovane del nuovo Comitato tecnico scientifico. Si tratta del padovano Alberto Giovanni Gerli, 40 anni, laurea in Ingegneria gestionale a Padova (con tesi in Texas), esperienze in Accenture e Sifi Diagnostic, fondatore prima di Arianna e poi di Tourbillon Tech, data scientist certificato dal ministero dello Sviluppo Economico, appassionato di bridge. Insomma, l'uomo dei numeri nella squadra dei 12 esperti nominati da Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione civile, che annovera anche il friulano Silvio Brusaferro e il trevigiano Giorgio Palù.

Cosa dice il suo modello matematico previsionale? «Ci aspettiamo che il famigerato picco sia prossimo ad arrivare. È questione di giorni, circa 7. I dati confermano la tendenza già da un paio di settimane».

Che tipo di strumento è? «Tecnicamente calcola l'indice di riproduzione diagnostica: invece di lavorare sui soggetti sintomatici, in base alla data di inizio del sintomi, considera i positivi diagnosticati, nell'arco dei 14 giorni. Dunque il modello misura quanto crescono settimanalmente i casi bisettimanali, senza scontare il ritardo temporale dell'Rt che leggiamo nelle valutazioni del venerdì. Per i calcoli utilizzo un normale computer, che ogni tanto si blocca per i troppi dati inseriti...».

In queste ore sui social le viene rinfacciata la stima di gennaio: «A fine febbraio il Veneto zona bianca». Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, chiede di lei: «Perché è in quella posizione?». «All'epoca avevo precisato che sull'analisi pesava l'incognita delle varianti. Se togliamo l'80% dei contagiati, dovuti appunto alla variante inglese, vediamo che i dati sono stati confermati. Il modello predittivo non è stato sconfessato, ma come tutti, più passa il tempo e meno efficace si dimostra, perché possono intervenire elementi esogeni a modificare lo scenario».

Sapeva già della nomina, quando il 14 marzo vedeva avvicinarsi il picco e su Facebook domandava se non fossero «un po' tardive le nuove misure prese dal Governo»? «Diciamo che ho saputo dell'incarico di recente e la notizia mi ha fatto commuovere dalla felicità. Sicuramente le misure di contenimento hanno tanta più efficacia quanto più sono tempestive, ma capisco che gestire una pandemia e chiedere nuovi sacrifici sia complicato. Anche per questo spero di poter dare un contributo nel raggiungere l'obiettivo di anticipare le misure restrittive ma pure le successive riaperture».

Da 13 mesi siamo bombardati dai numeri: quanto valgono? «Un po' per passione e un po' per formazione, ho sempre cercato di utilizzare i dati come guida luminosa in tutte le mie attività. In questo anno di pandemia ho avuto la fortuna di collaborare con importanti scienziati, come Carlo La Vecchia e Giuseppe Remuzzi, con cui ho contributo a scrivere 9 pubblicazioni sul Covid. Questi luminari hanno saputo dare un significato epidemiologico alle mie analisi numeriche, basate essenzialmente sulle curve di contagi, ricoveri e decessi, utilizzate anche dalla Regione Lombardia. Le cifre sono un linguaggio, che poi va interpretato. Se tutto fosse governato solo dai numeri, sarebbe fin troppo facile. In realtà ci sono anche le persone, che con i loro comportamenti plasmano la realtà».

In questo anno abbiamo assistito pure a tensioni, e rimpalli di responsabilità, fra scienziati e politici. Cosa ne pensa? «Fra il 2020 e il 2021 i numeri hanno iniziato ad acquisire grande dignità e importanza nella nostra vita. A volte anche troppa, visto che ci siamo ritrovati tutti i giorni ad aspettare con ansia i bollettini. La politica ha il difficilissimo compito di prendere le decisioni migliori sulla base dei migliori numeri. Ma l'epidemiologia è solo una delle tre parti del contrasto al Covid: ci sono anche la virologia e la clinica. Quindi credo che siano fondamentali le sinergie e che non debba esserci nessuna competizione».

Cosa dicono i suoi calcoli sulla campagna vaccinale? «Dicono che intanto è meglio somministrare una sola dose a più persone, come nel Regno Unito. In uno dei nostri studi abbiamo analizzato i dati pubblicati da Pfizer, stimando una copertura vaccinale dopo 11 giorni dalla prima dose di quasi il 90%. Detto questo, spero che AstraZeneca venga presto riabilitato».

