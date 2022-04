Covid in Veneto, 6.820 nuovi contagi e 9 morti. Stabili i ricoveri in ospedale Il bollettino

Il Covid in Veneto nel bollettino di oggi, 9 aprile 2022. Sono 6.820 i nuovi contagi e 9 i morti in 24 ore. Le persone attualmente positive sono 79.767 (-134), mentre le vittime da inizio pandemia salgono a 14.254. Il totale degli infetti da inizio pandemia raggiunge quota 1.549.207.

Negli ospedali

Quasi costante il numero dei pazienti ricoverati in ospedale: sono 857 i malati nei reparti non critici, un dato che è rimasto invariato rispetto a ieri, mentre le persone in terapia intensiva sono 43 (+1).

