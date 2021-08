È Rovigo la provincia ad avere l'impennata maggiore di contagi ogni 100 mila abitanti: lo si evince dal grafico interattivo elaborato sulla base dei dati forniti da Azienda Zero dalla fine di maggio a oggi. Mentre Verona dopo il picco massimo è in discesa, balza agli occhi la salita di Rovigo: Treviso si è stabilizzata, così come Vicenza e Padova sono in flessione. Anche Belluno e Venezia sono in salita, ma la crescita è meno netta rispetto a Rovigo.