Covid, Gimbe: «Contagi e decessi aumentano (+18%), ma grazie alla terza dose calano i icoveri in Terapia intensiva». A Bolzano va un po' meglio, casi su a Trento

Covid, continuano ad aumentare contagi e decessi , ma grazie alla terza dose calano i ricoverati in Terapia intensiva. Da due mesi a questa parte non accenna insomma a rallentare l'epidemia che sta progressivamente «portando verso una pericolosa congestione degli ospedali». Nella settimana 8-14 dicembre, rispetto alla precedente, crescono di circa il 18% i nuovi casi e i decessi. «Sul fronte ospedaliero aumentano ancora i posti letto occupati da pazienti Covid: +17,9% in area medica e +11,2% in terapia intensiva. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe (Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze). Tuttavia, nelle ultime settimane si è ridotta la percentuale di pazienti ricoverati in area medica e in intensiva rispetto ai positivi, grazie all'incremento delle terze dosi.

APPROFONDIMENTI L'ANALISI Covid, Italia vicina al picco? 23.195 casi e 129 morti: Omicron, il... LO SCENARIO Covid, Gimbe, in 7 giorni contagiati +22,4%, Intensive +12%, morti... IL MONITORAGGIO Gimbe: contagi in crescita da 5 settimane, in ritardo campagna per la... IL VADEMECUM Vaccino bambini, prime dosi a fine dicembre: tipo, importanza,... I DATI Bollettino Covid oggi 25 novembre: 13.764 casi (mai così tanti... GIMBE Quarta ondata, +37% nuovi casi, +14% ricoveri. Veneto oltre i mille... LA PANDEMIA Covid in Germania, nuovo record: superati i 50.000 contagi, 235... LA GUIDA Vaccino Pfizer o Moderna, chi può fare (e quando) la terza... SALUTE Pfizer chiede alla Fda l'autorizzazione per somministrare il... IL VIMINALE Cortei no pass, mezzo giro di vite del Viminale: si deciderà... INVISTA Speranza: "Valuteremo eventuale modifica Green Pass per i guariti" LA GIORNATA Terza dose agli over 40 dal primo dicembre. Il balzo dei contagi COVID19 Bollettino Covid di oggi, 10 novembre 2021: 7.891 contagi (1.859... MONDO Covid, in Germania allarme rosso: si temono altri 100mila morti.... COVID Covid Friuli-Venezia Giulia, Fedriga: «È come se fossimo... IL FOCUS No Green pass, stretta sui cortei: concessi solo sit-in lontano dal... POLITICA Green pass, il controllo del certificato alla riunione parlamentari... IL PODCAST Vaccini, verso terza e quarta dose. Il Covid torna a far paura in... COVID19 Terza dose ai 40-60enni dal 1° dicembre. Per i sanitari avanza...

Covid, rapporto Gimbe

Nel dettaglio, il report vede un aumento di nuovi casi (124.568 rispetto a 105.771 della settimana precedente, pari a +17,8%). In aumento anche i casi attualmente positivi (297.394 rispetto a 240.894, pari a +23,5%), i ricoverati con sintomi (7.163 rispetto a 6.078, pari a +17,9) e le terapie intensive (863 rispetto a 776, pari a +11,2%). Incrementa nettamente il rapporto tra positivi e persone testate (da 3,6% a 23,9%) e sono in aumento del 18,8% anche i decessi, che sono stati 663 negli ultimi 7 giorni rispetto a 558. «Da due mesi continuano ad aumentare i nuovi casi» e la media giornaliera settimanale è passata da 2.456 del 15 ottobre a 17.795 del 14 dicembre. A calare è invece la percentuale dei pazienti ricoverati in area medica e in terapia intensiva sul totale degli attualmente positivi, che per l'area medica è scesa dal 3,47% del 7 novembre al 2,41% del 14 dicembre e per le terapie intensive dallo 0,47% del 21 ottobre allo 0,30% del 14 dicembre. Nonostante l'aumentata pressione sugli ospedali e «a fronte di un numero di tamponi sostanzialmente stabile - spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - questo dato è verosimilmente da imputare all'incremento delle terze dosi, che riportano l'efficacia a valori più elevati».

Va meglio a Bolzano, casi in aumento a Trento

L'ultimo bollettino Gimbe segnala in Alto Adige un calo del 12,6% dei casi attualmente positivi su 100 mila abitanti, ma con 1.180 il numero è comunque ancora il più alto d'Italia. In Trentino se ne registrano 500 con un aumento del 13,6%. L'Alto Adige ricopre anche il primo posto per quanto riguarda l'occupazione dei letti occupati in terapia intensiva (22%) seguito dal Trentino con il 20%. La Provincia di Bolzano si conferma fanalino di coda con appena il 69,5% della popolazione vaccinata, mentre la provincia di Trento con il 76,2% è nella media nazionale. Diversa la situazione per i booster dove Bolzano è addirittura in seconda posizione con il 70,6%, alle spalle della Toscana (71,2%) e Trento in sesta posizione (67%).