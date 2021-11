Covid, l'analisi Gimbe nell'ultima settimana: in Veneto aumento contagi del +37,8%, in Friuli Venezia Giulia del +36,1%

Situazione Covid in Veneto e Friuli Venezia Giulia, ecco i dati dell'ultima settimana riportati dalla Fondazione Gimbe, e il quadro non è dei migliori.

Veneto: aumento del +37,8%

Peggiora anche in Veneto la situazione del Covid nell'ultima settimana (10-16 novembre). Secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe sono arrivati a 347 i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, e si è evidenziato un aumento dei nuovi contagi (+37,8%) rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (4,7%) e in terapia intensiva (5,8%) occupati da pazienti Covid-19; Quanto ai vaccini, la popolazione che ha completato il ciclo di immunizzazione è pari 75,9% (media Italia 76,8%) a cui si aggiunge un ulteriore 2,3% (media Italia 2,3%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con dose booster è del 39,8% (media Italia 53,3%); Il tasso di copertura vaccinale con dose aggiuntiva è del 51,8% (media Italia 59,6%).



Questo, nell'analisi di Gimbe, l'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia: Padova 179; Vicenza 152; Treviso 147; Venezia 145; Belluno 119; Rovigo 108; Verona 105.

Friuli Venezia Giulia: aumento del +36,1%

In Friuli Venezia Giulia nella settimana dal 10 al 16 novembre si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (409, contro i 292 della settimana precedente) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (36,1%) rispetto a 7 giorni prima. I posti letto occupati da pazienti Covid in area medica (13,2%) sono sotto la soglia di saturazione, mente quelli in terapia intensiva (14,3%) la superano. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull'andamento della pandemia.



Per quanto riguarda l'incidenza dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana, tra le province italiane Trieste segna ancora una volta il valore più alto, 638. Gorizia (terza dopo Bolzano) registra 369, Udine 147, Pordenone 140. Secondo il monitoraggio della Fondazione, la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 75,2% (media Italia 76,8%), a cui si aggiunge un ulteriore 2,5% (media Italia 2,3%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con dose booster è del 39,2% (media Italia 53,3%); il tasso di copertura vaccinale con dose aggiuntiva è del 63,5% (media Italia 59,6%).