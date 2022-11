Covid in Veneto, nuova impennata di contagi: 7.248 e 7 morti in 24 ore Il bollettino

VENEZIA - Impennata di contagi da Covid in Veneto. Nel bollettino di oggi, 29 novembre 2022, nell'arco di 24 ore ci sono stati 7.248 nuovi casi facendo salire il numero delle persone attualmente contagiate a 61.636. I deceduti, sempre nell'arco delle ultime 24 ore, sono 7 e il numero dei morti veneti da inizio pandemia sale a 15.950. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.412, mentre in terapia intensiva ci sono 50 pazienti.

BOLLETTINO DEI CONTAGI IN VENETO ---LEGGI E SCARICA