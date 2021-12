Il bollettino veneto di oggi: è record di contagiati, sfondata quota 5.500. In testa Treviso, poi Padova

VENEZIA - Il bollettino veneto del Covid di oggi, venerdì 17 settembre 2021, redatto dal Azienda Zero della Regione, fotografa una situazione di crescita record dei contagi. Nel Veneto i contagi infatti oggi sono tra i più alti di sempre: ben 5.557 positivi in sole 24 ore, per una incidenza del 5,1% sul totale dei tamponi effettuati (108.000).

La provincia che ne ha registrati di più è Treviso con 1511, segue Padova con 1093. I casi attualmente positivi in totale sono 57.038. I deceduti, dato cumulativo, per Covid sono 12.135 (i decessi no Covid sono 501.669).

Ecco il bollettino di oggi 17 dicembre del Veneto

Ecco l'andamento delle vaccinazioni