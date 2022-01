Covid, record di contagi in Veneto: oltre quota 21mila in 24 ore con 19 decessi. Verona e Treviso le peggiori Il bollettino

Ancora picco di contagi in Veneto per Covid, in base al bollettino della Regione Veneto di oggi 8 gennaio: i positivi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 21.056, dato che porta il totale dall'inizio dell'epidemia a quota 749.781. Ci sono state anche 19 vittime (12.539 il triste bilancio di questi due anni) e un aumento dei ricoveri: altri 43 nei reparti per un totale di 1.518 e in terapia intensiva dove si resta sopra quota 200 salendo da 205 a 209 in 24 ore.

La situazione nelle province

Per i nuovi positivi la peggior provincia rimane Verona con 4200 casi, oltre 4mila anche Treviso (4158) mentre sotto tale quota le altre: Vicenza con 3490, Padova 3415, Venezia 3203, infine Rovigo 1164 e Belluno 762.

