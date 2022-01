Covid in Veneto, record di contagi con le feste: 14.270 nuovi positivi e 12 morti. Il bollettino

Nuovo record di contagi in Veneto nel bollettino di oggi, 1 gennaio 2022, sulle ultime 24 ore: sono 14.270 i nuovi positivi, mentre i morti sono stati 12. Un dato sempre più alto che ci avvicina al picco massimo che, secondo la Regione Veneto, dovrebbe essere attorno al 10 gennaio. L'incremento dei contagi è stato dettato anche dall'aumento dei tamponi effettuati in vista del cenone dell'ultimo dell'anno. Il totale dei tamponi molecolari eseguiti è 8.321.068 (Delta molecolari 28.150), quello dei tamponi antigenici 13.625.327 (Delta antigenici 134.667).

Ad oggi in Veneto ci sono 103.891 positivi, da inizio pandemia sono stati 659.993. In terapia intensiva ci sono 184 persone, mentre i ricoverati in area non critica 1.134.

La situazione nelle province

In testa per numero di positivi è Treviso con 4934 positivi, seguita da Verona con 2208, Vicenza 2091, Padova 1952, Venezia 1908, Rovigo 459 e Belluno 415.

La situazione vaccini

La dose booster è stata fatta dal 35,2% della popolazione (1.706.175 persone). 3.741.222 invece le persone con 2 dosi (77,1%), 3.841.299 con una dosa sola (79,2%).

IL BOLLETTINO DI OGGI - SCARICA IL PDF