Come in Grecia e in Andalusia in Spagna, anche il Veneto offre l'assicurazione Covid-19 per i turisti che decideranno di tornare a passare le vacanze. «Dobbiamo comunicare che il Veneto è un'area sicura e ha protocolli importanti per tutti quelli che verranno a farci visita», ha detto ieri mattina l'assessore regionale al Turismo, Federico Caner, a margine della presentazione del concorso culturale indetto dalla compagnia aerea low cost...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati