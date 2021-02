Assembramenti. Duecento ragazzi ammassati dentro un locale da 80 persone: clienti multati e titolare nei guai

BOLZANO - Circa duecento giovani accalcati in un locale che, in tempi normali, potrebbe contenerne solo 80, senza il minimo rispetto di distanze di sicurezza o norme di protezione individuale. Per i Carabinieri della Compagnia di Ortisei ci sono volute ore per controllare e identificare tutti i clienti del locale, 155 dei quali saranno multati per aver trasgredito le norme di contenimento del virus Covid-19, altri due anche denunciati per aver rifiutato di fornire le proprie generalità, tre sanzionati per ubriachezza in pubblico e, infine, uno anche per aver opposto resistenza durante il controllo dei militari dell'Arma.

Certamente difficile la posizione del titolare del locale, la cui condotta è attualmente al vaglio delle Autorità amministrative e che è già stato multato per il mancato rispetto delle normative anti-covid. I giovani, quasi tutti poco più che ventenni, si sono lasciati dietro anche una discreta quantità di sostanze stupefacenti, undici grammi di marijuana, abbandonati all'interno del locale per sfuggire al controllo dei militari dell'Arma.

