Pugno duro dell'azienda sanitaria: sospesi altri 38 medici "no vax"

BOLZANO - L'azienda sanitaria dell'Alto Adige ha sospeso altri 38 sanitari non vaccinati, che si aggiungono ai 115 di ieri. Nel corso della giornata sono stati notificati gli accertamenti di inottemperanza all'obbligo vaccinale. Per il momento non si possono presentare al posto di lavoro e, nel giro di pochi giorni, sarà verificata la possibilità di demansionamento o di smart working.

In caso di esito negativo la sospensione avrà effetto retroattivo, dal giorno della notifica dell'accertamento. Nel frattempo un gruppo di sanitari sospesi dal servizio per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale ha protestato davanti all'ospedale di Bolzano contro il provvedimento assunto nei loro confronti dall'Asl.