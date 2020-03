Coronavirus Veneto, Luca Zaia fa il punto della situazione oggi 14 marzo 2020 DIRETTA

Coronavirus in Veneto. Il presidente della Regione Luca Zaia fa il punto della situazione di oggi, 14 marzo 2020. «Ringrazio i veneti per aver asscoltato il mio appello, stanno dimostrando senso di civiltà e solidarietà. Chiedo ai veneti di fare ancora questo sacrificio, stamani gli esperti ci dicono che il tema della cura vera è quello dell'isolamento fiduciario, proprio perché non si possono individuare gli asintomatici. Restate in casa e uscite solo per validi motivi, evitate tassativamente le passeggiate perché trasportate in virus. Penso che nel giro di qualche giorno avremo già i primi dati sul risultato del sacrificio di tutti i veneti».

Ospedali, nuovo piano

«Ci stiamo attrezzando con un piano per gli ospedali. Puliamo e stiamo riattivando i vecchi ospedali in maniera precauzionale per avere letti accessori, ma qui non andranno i pazienti affetti da coronavirus perché in questi ospedali non ci sono i macchinari e gli impianti per curarli».

Chiusura aziende e scuole

«Non è facoltà della Regione, ma io credo che se non viene garantita la sicurezza nelle aziende, allora le imprese devono essere chiuse».

Tamponi: 100mila comprati dal Veneto, 10mila arrivati

«Noi non accettiamo lezioni da nessuno, abbiamo fatto 29mila tamponi a un'ora fa, adesso saranno già aumentati, a livello mondiale siamo quelli che ne abbiamo fatti di più. Abbiamo un progetto per implementare i tamponi ai cittadini, lo metteremo in atto nelle prossime settimane». «Noi abbiamo comprato 100mila tamponi e ne sono arrivati 10mila, per capire com'è la sitazione».

Mascherine introvabili

«Non ce ne sono, le compriamo per i nostri sanitari ma con molte difficoltà. Vediamo allora se riusciamo a produrre noi in alternativa a ciò che manca qualcosa di innovativo».

Assessore Lanzarin: pericolosi anche i contatti occasionali con i contagiati

Anche i contatti occasionali sono pericolosi. In particolare l'individuazione degli asintomatici permette di contenere il contagio. Lo dice Manuela Lanzarin, Assessore a sanità, servizi sociali, programmazione socio-sanitaria, attuazione programma, rapporti con il Consiglio regionale. «Ai sindaci abbiamo inviato i nominativi dei pazienti positivi nel loro comune perché i primi cittadini possono aiutarci nel controllo dell'isolamento fiduciario e nell'aiuto a queste persone in casi di bisogno».

Ultimo aggiornamento: 13:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA