La vignetta degli agenti Fsp come regalo a Zaia che rilancia sui social

Alla vignetta del sindacato di Polizia Fsp questa la risposta social via social del governatore Luca Zaia, che proprio oggi compie 52 anni: «Mi fa particolarmente piacere aver ricevuto oggi questo "regalo" dal sindacato di Polizia FSP, che ringrazio di cuore. Il messaggio è forte: si vince come squadra se tutti giocano nella stessa direzione. Sia chi è in campo, sia chi si impegna a restare in casa. Tutti quanti rispettando regole e ruoli. Per il Veneto, per tutto il Paese».



Zaia e gli agenti chiudono con un messsaggio: INSIEME CE LA FAREMO! Ultimo aggiornamento: 12:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA