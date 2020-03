Zaia: «Non siamo un paese di infettati, affrontiamo il problema a differenza di chi fa finta di non vedere»

(Agenzia Vista) Coronavirus, Zaia: “Non siamo un paese di infettati ma affrontiamo a testa alta l’emergenza” queste le parole del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia sull’emergenza da coronavirus.

Coronavirus, calcoli sbagliati: le gravi responsabilità del governo

Mappa del contagio a Nordest DIRETTA I focolai del Veneto e gli infetti

IL CASO DEI MEDICI IN QUARANTENA

Le dichiarazioni del Governatore oggi, 6 marzo. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus - spiega - circa 450 sanitari in Veneto si trovano in quarantena. Quasi tutti (medici, infermieri e operatori) sono risultati negativi al tampone e non manifestano sintomi, ma siccome sono entrati in contatto con pazienti contagiati, nei loro confronti il ministero della Salute ha disposto l’isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni. «Un’autentica follia: di questo passo rischiamo di dover chiudere i reparti», è l’allarme del professor Andrea Crisanti, direttore dell’unità operativa di Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova, sostenuto dal governatore stesso... (LEGGI E GUARDA IL VIDEO)

Turismo in crisi: i 21 comuni veneti che rischiano di più

Nuova vittima a Treviso. I casi di contagio passano da 459 a 488

