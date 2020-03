Coronavirus, Zaia approva il decreto Conte: «Il contagio non ha confini territoriali»

VENEZIA - Coronavirus . «Ben venga questa misura del Governo, che ho sempre auspicato in tempi non sospetti. Il criterio di lotta ad un virus sarebbe insostenibile con restrizioni a macchia di leopardo, coma fatto finora». Lo dice il governatore del Veneto Luca Zaia, commentando i nuovi provvedimenti validi in tutt'Italia per contrastare il Coronavirus. « I virus - aggiunge - non conoscono confini territoriali e abbiamo l'obbligo di difendere la salute dei cittadini».Per Zaia di fronte ad un virus per il quale non esiste vaccino «è fondamentale applicare la politica del contenimento. L'esperienza della quarantena di Vò dimostra scientificamente che i casi positivi crollano con l'isolamento fiduciario». Adesso, prosegue il governatore del Veneto «è cruciale l'impegno di tutti perchè la prima cura al virus siamo noi cittadini. Se ci sarà un buon lavoro di squadra nel rispetto nelle regole, avremo come effetto il rallentamento del contagio e la fine di questa emergenza in tempi ragionevoli». Infine, per Zaia «è fondamentale che sia riconosciuto questo sacrificio anche al mondo delle imprese, riconoscendo i danni a partire dai primi stanziamenti previsti».