Coronavirus Veneto, Zaia in Diretta oggi. «Mascherine, la situazione è abominevole»

Coronavirus Veneto , la DIRETTA Facebook del 24 marzo 2020 del presidente della Regione Luca Zaia . «Dobbiamo continuare con le misure restrittive, grazie ai cittadini veneti e al loro sacrificio».

L'allarme del presidente: «Arriveremo a un punto che se la curva dei contagi non si ferma non avremo più letti per i pazienti. Anche oggi ne abbiamo parlato con i direttori delle aziende sanitarie, dobbiamo creare nuovi posti in terapia intensiva».



Coronavirus, respiratori per animali confiscati

«Abbiamo chiesto 200 respiratori al governo, dopo un mese ne sono arrivati 50». Respiratori negli studi veterinari: abbiamo predisposto la confisca. Sono tutti per uso umano, i tubi sono rapportati alle anatomie animali ma sono funzionanti, in via prudenziale stiamo raccogliendo anche quelli. Guardiamo in faccia la realtà».

«Donazioni, mi sono stati annunciati versamenti grossi nei prossimi giorni. Il popolo dei veneti ha versato dalle cifre più piccole a quelle più grandi. Grazie, li ringrazierò per iscritto uno a uno».

Controlli Spisal nelle aziende

Mascherine, una situazione abominevole

«È una guerra. Le grandi potenze hanno grandi industrie belliche. La grande industria bellica oggi è una fabbrica che ti fa le mascherine, i respiratori e i ventilatori, tamponi e reagenti. Tutte cose che mancano. La situazione è abominevole , lo dice una persona che da un mese parla di trovare container di mascherine, ventilatori». Lo sottolinea a Sky TG24 il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. «Ci sono produzioni - ha spiegato Zaia - che sono diseconomiche, come la mascherina chirurgica, ma dobbiamo fare una scelta strategica e sostenere economicamente queste produzioni. Non pensare di avere un biomedicale forte, di non avere la produzione dispositivi di protezione, di non avere produzione di ventilatori in Italia, non è più immaginabile per il futuro».

IL BOLLETTINO DI OGGI

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino del 24 Marzo 2020. Le ultime notizie sul Gazzettino.it. Sono 5.948 contagiati in totale in Veneto, 310 in più rispetto al bollettino di ieri sera e 6 nuove vittime. 16.220 persone in isolamento fiduciario. Le nuove vittime di oggi si sono registrate in questi ospedali: 1 a Conegliano, 1 a Mestre, 1 a Jesolo, 1 a Vicenza, 2 a Verona (LEGGI TUTTO)

LA MAPPA DEL CONTAGIO - GUARDA



Coronavirus. Tamponi a tappeto: come funziona

tamponi «a tappeto»

Farmaco giapponese, sperimentazione in Veneto

Lo ha ribadito il presidente del Veneto Luca Zaia. «Se c'è un minimo barlume di luce in fondo al tunnel - ha proseguito - dobbiamo vedere se c'è, e che luce è. Invito la comunità scientifica di avere un approccio più liberale per la sperimentazione. All'università di Padova è in corso la sperimentazione di sei farmaci, e siamo pronti e disponibili».

LEGGI TUTTO

Viene presentato oggi il progetto veneto disu operatori sanitari e popolazione a livello regionale, coordinato da Andrea Crisanti , ordinario di microbiologia all'Università di Padova (Come funziona -). «Mancano materiali, abbiamo difficoltà a portare avanti questa cosa, ma la portiamo avanti, ci crediamo - ha detto Luca Zaia -. Chi li farà per primo? Mondo della sanità, case di riposo e a seguire le persone maggiormente esposte». («Stiamo sperimentando almeno 6 farmaci. Per l'Avigan noi siamo pronti, rispettosi delle leggi e quindi aspettiamo l'autorizzazione dell'Aifa».

Il professor Burioni e l'efficacia dell'Avigan

Avigan, Burioni avverte: non è certo funzioniArriva dal Giappone l'ultima presunta promessa farmacologica per contrastare il coronavirus: l'antinfluenzale Avigan* (favipiravir), già usato in Cina nel trattamento di pazienti contagiati. La sua effettiva validità, però, divide gli esperti. «Non esistono evidenze scientifiche in merito», ha chiarito il virologo Roberto Burioni, che già aveva sottolineato in un tweet di non fidarsi di alcuni annunci che arrivano dall'estero. «Il farmaco russo, il preparato giapponese, la vitamina C, la pericolosità dell'ibuprofen, i proclami sugli Ace inibitori che i somari scrivono Eca - scriveva l'esperto - hanno una cosa in comune: sono tutte scemenze. Le novità vi arriveranno dalle autorità sanitarie, non dai social o da YouTube» (LEGGI TUTTO).

Coronavirus, terapia sperimetale: il sangue di chi è guarito ai malati



Ultimo aggiornamento: 12:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA