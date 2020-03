Coronavirus Veneto, Zaia parla in DIRETTA.«Non siamo davanti a una normale influenza, è la pandemia del secolo»

Coronavirus Veneto , la DIRETTA Facebook del 23 marzo 2020 del presidente della Regione Luca Zaia . «I dati di oggi ci dicono che non siamo davanti a un'influenza, 1400 letti occupati dai pazienti Covid, siamo preoccupati dal fatto che non ne siamo ancora usciti. E grazie ai veneti che stanno rispettando la nostra ordinanza, e so che è un sacrificio. Ci troviamo davanti alla pandemia del secolo».

Tamponi a tappeto in Veneto

Viene presentato oggi il progetto veneto di tamponi «a tappeto» su operatori sanitari e popolazione a livello regionale, coordinato da Andrea Crisanti , ordinario di microbiologia all'Università di Padova. «Mancano materiali, abbiamo difficoltà a portare avanti questa cosa, ma la portiamo avanti, ci crediamo».

SPERIMENTAZIONE DI 6 FARMACI IN VENETO

«Stiamo sperimentando almeno 6 farmaci. Per l'Avigan noi siamo pronti, rispettosi delle leggi e quindi aspettiamo l'autorizzazione dell'Aifa».

IL BOLLETTINO MEDICO DI OGGI

Coronavirus Veneto, contagio e vittime 23 Marzo 2020. Le ultime notizie sul Gazzettino.it. I contagi salgono ancora a quota 5.505, oltre 15mila in isolamento. Cinque nuove vittime del virus: tre a Verona, uno a Mestre e uno a Vicenza. Sono ora 192 in totale le persone decedute in Veneto a causa del virus (LEGGI TUTTO)

LA MAPPA DEL CONTAGIO - GUARDA

UN MILIONE DI EURO DONATI DAI POLEGATO

«Grazie ai Polegato che hanno donato un milione di euro, grazie a padre e figlio per questo ulteriore finanziamento».

PROFESSOR RIZZUTO

Questa è la pandemia del secolo. Questa guerra la vinceremo tutti assieme. Dobbiamo trovare le persone che trasmettono la malattia, questo virus, ricordiamolo, vive solo sugli esseri umani. Dobbiamo cercare dovunque chi può trasmettere la malattia attraverso i tamponi. Se non lo facciamo avremo centinaia, migliaia di trasmettitori inconsapevoli della malattia. Abbiamo chiesto ai colleghi e ai laboratori di ricerca di mettere a disposizione le macchine, la risposta è stat apositiva, in tanti si sono già resi disponibili. Le competenze richieste sono molto alte.





Farmaco giapponese, sperimentazione in Veneto

Favipiravir

Aifa ha dato ok alla sperimentazione

Avigan, l'e quel farmaco parte anche in Veneto, spero da domani». Coronavirus, speranze da un farmaco giapponese contro l'influenza ( LEGGI TUTTO )

Coronavirus, terapia sperimetale: il sangue di chi è guarito ai malati



Ultimo aggiornamento: 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA